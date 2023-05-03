رئيس اتصالات النواب: الحوار الوطني منعطف تاريخي وتجربة ستكون ملهمة لكل الشعوب

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم، الأربعاء، منعطف تاريخي كبير تشهده الحياة المصرية في جميع المجالات وجميع المحاور، وسيكون له مكتسبات كبيرة تترجم إرادة المصريين في مواجهة التحديات والوصول بالوطن إلى بر الأمان في الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس اتصالات النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الحوار الوطني تجربه مصرية حصرية ستكون ملهمة ونبراسا لكل شعوب العالم تترجم عظمة المصريين وريادتهم، وإرادة رئيس وقائد عظيم لديه إيمان كبير بمسئوليته ورسالته التى برهنت عليها أفعاله الوطنية وكلماته في افطار الأسرة المصريه حينما قال: «حوار وطنى مع جميع القوى السياسية دون استثناء حول أولويات المرحلة الراهنة»، و«الوطن يتسع للجميع»، و«الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية» جميعها رسائل تؤكد أننا سنكون أمام حدث جلل سيكون له نتائج عظيمة.

وأكد بدوى أن الحوار الوطني بمحاوره “السياسي والاقتصادي والاجتماعي” وما اندرج تحت هذه المحاور الرئيسية، من 19 لجنة فرعية تشكل أولويات الدولة المصريه في جميع المجالات سيكون لها انفراجة، بالاستماع إلى كل المجتمع المصري، بالحوار والمناقشة البناءة التي ستحقق ما نصبو إليه جميعاً.

وأوضح رئيس اتصالات النواب، أن الجميع مشارك من مختلف أطياف الشعب المصري، تجمعهم جميعاً نوايا صادقة في مواجهة التحديات للعبور إلى آفاق جديدة في مصر الجديدة.