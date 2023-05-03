تبدأ من 7000 جنيه.. اعرف رسوم التنازل عن المحال لشخص آخر

سمح قانون المحال العامة لصاحب المحال بالتنازل عن المحال لشخص اخر ، فأنه يمكن لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص اخر و ذلك مقابل رسوم التنازل عن المحال التي حددها القانون بحد اقصى 10 الاف جنيها وتبدا في الاماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيها.

وحدد قانون المحال العامة رسوم معينة لترخيص المحال طبقا لطبيعة كل منطقة ولمساحة المحال وكذاك حسب الاماكن السكنية فمنها المحال في اماكن مميزة واخري في مناطق عادية.





رسوم ترخيص المحال

طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، فان رسوم الترخيص في الانشطة التى تمثل خطورة او التى لا تمثل خطورة في المساحات الاكثر من 91 متر في الاماكن المميزة فأنها تتراوح من 20 الف الي 100 الف جنيها كحد اقصي.





اما مساحات المحال التي تبدأ من 1 متر الى اكثر من 91 متر وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون رسوم المعاينة لها تبدأ من 500 جنيها الي 1000 جنيها كحد اقصي وذلك للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.

ويمكن لصاحب المحل ان يعدل وصف المحل الي محل مميز مقابل رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر والتي تقدر ب 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيها.



وحدد قانون المحال رسوم تقديم الخدمة في الاماكن المميزة حيث تحدد بحد اقصى 20 الف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 10 الاف جنيها.

اما رسوم تقديم الشيشة في المحال التي تقدم خدمة "الشيشة"،في الاماكن المميزة، وتكون بحد اقصى 10 الاف جنيها في المساحات الاكثر من 91 متر اما في المساحات من 1 الى 15 متر 5 الاف جنيها .