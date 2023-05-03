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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن أرقام خرافية عن حصيلة قتلى وخسائر الجيش الروسي

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

ذكرت مزاعم أوكرانيا، أنه قد بلغ عدد القتلى الروس في الحرب 191940 قتيلاً ، وفق ما ذكرت  هيئة الأركان العامة الأوكرانية، وفق ماذكرت صحيفة  يوكراين فورم.

وذكرت الصحيفة، أنه من 24 فبراير 2022 إلى 3 مايو 2023 ، قضت قوات الدفاع الأوكرانية على 191940 من الغزاة الروس ، بما في ذلك 520 في اليوم الماضي، بحسب وصفها، وذلك وفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمر الجيش الأوكراني 3702 دبابة معادية (+1 في اليوم الماضي) ، 7199 (+6) مركبة قتال مصفحة ، و 2946 (+16) أنظمة مدفعية ،  و544 (+0) أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ، و 300 (+2) أنظمة دفاع جوي، و 308 (+0) ، طائرات حربية، 294 (+0) مروحية ، 2505 (+28) طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي، و 947 (+0) صواريخ كروز ، 18 (+0) سفينة حربية / قاطعة ، 5،865 ( +14) وشاحنة وصهاريج وقود و 363 (+3) وحدة من المعدات المتخصصة.

كما ذكرت  الصحيفة، في وقت سابق، انطلقت حالة من  التأهب ضد  غارات جوية على كييف وعدد من المناطق بعد منتصف الليل بقليل، حيث أطلقت القوات الروسية وابلًا من طائرات كاميكازي بدون طيار على أوكرانيا.

ورصدت قوات الدفاع الجوي الأوكراني الطائرات، ودمرت جميع طائرات كاميكازي بدون طيار التي أطلقها الروس على كييف.

في أنحاء أوكرانيا ، أُسقطت 21 طائرة مسيرة من أصل 26 ليلة الأربعاء.

وبحسب مراقبين فإن هذه الأرقام، قد تكون أكبر بكثير من الحاصل على الأرض.

وتنفي موسكو هذه الأرقام، وتقول أن خسائرها ليست كذلك، بينما لاتعلن أوكرانيا عن خسائرها، وذلك، لعدم الحديث عن فداحة ما تخسره كل يوم.

وسبق وأن زعمت أمريكا كذلك، أن نحو 100 ألف روسي قتلوا في الحرب على مدار أكثر من عام.

ويعد الرقم الأوكراني أعلى من الأمريكي بنحو 100 ألف، فالأمريكي 100 ألف أما الأوكراني، فقريبًا من 200 ألف، وهو الأمر الذي لا يعد دقيقًا أبدًا، وربما فالحقيقة وفق ما ذكر محللون لصحف روسية أن الرقم أقل من هذا بكثير. 

24 فبراير إطلاق صواريخ الجيش الأوكراني مزاعم أوكرانيا عدد القتلى الروس الحرب الدفاع الأوكراني

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