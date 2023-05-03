لقاء موسع لأطراف المنظومة التعليمية لمناقشة استعدادات امتحانات النقل والشهادات العامة ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ، محةفظ بني سويف، تم عقد لقاء موسع ضم كافة أطراف المنظومة التعليمية من المديرية ونقابة المعلمين ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ضمن خطة المحافظة،لتعزيز سبل التعاون بين كافة عناصرالمنظومة وتبادل الأفكار والمقترحات والآراء بما يخدم العملية التعليمية، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة سواء المتعلقة بالإعداد والتجهيز لامتحانات النقل والشهادات العامة والمحلية، وخطة الأنشطة الصيفية والقوافل التعليمية والإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية المهنية في جوانت ترقيات المعلمين وغيرها من الموضوعات.

وشهد اللقاء_ الذي عقد بواحة ميدوم شمال مركز الواسطى: محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصطفى الديب نقيب معلمي بني سويف ، ونعيم حماد رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمديرية، الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومديرو عموم الديوان ومديرو إدارات التعليم ومديرو المراحل.

في بداية اللقاء ، أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بهذا اللقاء ، والذي يسوده جو من الود والإيجابية، مؤكدا على تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة في سبيل النهوض بالعملية التعليمية ، مشيرا إلى أن نقابة المعلمين ومجلس الأمناء هما جناحا منظومة التعليم ولا غنى عنهما في العمل على الارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة الطلاب والمعلمين.

وأشاد بالجهود المبذولة والخدمات المقدمة من نقابة المعلمين ومجلس الأمناء ، لاسيما وأن هدف جميع أطراف المنظومة التعليمية واحد وهو خدمة العملية التعليمية فالعمل بروح الفريق والتعاون يحقق النجاح

وتناول اللقاء استعراض الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لترقية 7450 معلماً ومعلمة من دفعات : 2015 ، 2016، 2017، بجانب استعراض الخطوات اللازمة لتجهيز 14 استراحة على مستوى المحافظة لاستقبال المعلمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة ، والتأكيد على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لراحة المعلمين وصيانة الاستراحات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية من فرش وثلاجات ومراوح وصيانة دورات المياه.

كما ناقش الاجتماع خطة الأنشطة خلال إجازة الصيف ، وفتح مراكز تنمية القدرات بالإدارات التعليمية في مختلف المجالات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية لاكتشاف الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف اللازمة لخلق جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية.

ولفت "محمد عبد التواب"وكيل الوزارة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم القوافل التعليمية للمرحلة الثانوية العامة ، والتي تبدأ الخميس المقبل بإداراتي : ناصر " وتستقبل طلاب إدارات بني سويف واهناسيا والواسطى" وإدارة ببا "التي تسقبل طلاب :الفشن وسمسطا وببا " وذلك بالاستعانة بنخبة من مستشاري المواد الدراسية بالوزارة ومقدمي البرامج التعليمية لنقل خبراتهم للطلاب والتدريب على نظام امتحان الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة ، أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لخروج امتحانات الشهادة الاعدادية بالشكل المطلوب والتي تنطلق يوم 18 مايو الجاري وذلك باختبار افضل رؤساء اللجان والمراقبين الأول وتنفيذ حقيبة تدريبية لهم حول أعمال الامتحانات ، وفيما يتعلق بامتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي العام ، فقد تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع موجهي عموم المواد الدراسية لإنشاء بنك الاسئلة للامتحان الاليكتروني وكذلك الاسئلة المقالية ، منوها عن إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بميدوم مركز الواسطى.

من جانبه، استعرض مصطفى الديب نقيب المعلمين، إنجازات النقابة وابرز المساهمات والخدمات المقدمة للمعلمين في شتى المجالات ، مؤكدا بأن النقابة شريك أساسي في نجاح العملية التعليمية ، وأن النقابة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لنجاح المنظومة والعمل على مصلحة المعلمين من خلال توفير كافة الخدمات الممكنة وتوفير أوجه الرعاية والدعم.

فيما أكد "حماد "رئيس مجلس الأمناء على دور المجلس ، ومشاركته الفعال في العملية التعليمية، معرباً عن سعادته بهذه الفكرة وتعاون مجلس الأمناء ونقابة المعلمين في خدمة العملية التعليمية ، مضيفاُ أن مجالس الأمناء بالمديرية والإدارات يقدمون العديد من المساهمات الإنسانية من رعاية الأيتام ودفع مصروفات غير القادرين في إطار المشاركة المجتمعية ، مقترحاُ عقد مؤتمر مصغر على مستوى المحافظة لعرض ومناقشة مطالب العملية التعليمية وما تحتاجه من متطلبات.