عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

شمس الكويتية
شمس الكويتية

طرحت الفنانة شمس الكويتية كليب، أغنيتها الجديدة بعنوان يا متعلم ، وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

كليب "يا متعلم" غناء شمس الكويتية ، وكلمات الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن والموزع الموسيقي سامر أبو طالب، وإخراج الكليب شريف ترحينى. 

وتقول كلمات أغنية "يا متعلم":

يامتعلم يابتاع المدارس
اتسببت في كوارث
علمتني الأدب
افتريت وأنا قلبي ماكانش ناقص

يامتنور يامدقدق ياشاطر
لخصت وجبت آخر
طب للعشرة الي بينا كنت اعمل حتى خاطر

يامتنصح يامتدردح معاك
لا سلكت ولا هفلح
مكنش يصح أأمنلك
ولما تخبط أجري افتح

قلبي موسوس يشك وكان يعاند
ومهما بيجرى صامد
ولما خطفت قلبي جريت
جيت انت جرحت جامد

لا وبرافو تمثيلك ده هايل
عملت كتير عمايل
تقول غلبان وطيب
وانت بتسوي الهوايل

يامتنصح يامتدردح
معاك لا سلكت ولا هفلح
مكنش يصح أأمنلك ولما تخبط اجري افتح

لحظة الوداع الأخير.. انهيار خطيبة مصطفى درويش من البكاء أثناء الجنازة.. شاهد

رغم التراجع الشديد في الإيرادات.. أحمد داود يوجه ضربة لـ محمد رمضان

محمد رمضان ينفرد بالصدارة.. تعرف على إجمالى إيرادات أفلام عيد الفطر

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تتحدى السوشيال ميديا بفيلم جديد

يذكر أن آخر أعمال شمس الكويتية كان مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف فى اول تجربة تمثيلية لها وأول تعاون مع خالد يوسف. 

أعمال شمس الكويتية الفنانة شمس الكويتية الفنانة شمس المخرج خالد يوسف أغنية يا متعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

موضوعات متعلقة

عرض مسرحية العيد عيدين على مسرح الهوسابير

هشام جمال في صورة مع محمود الخطيب: بيبو واحد بس

ماذا قال عبد الرحيم كمال عن دلال عبد العزيز فى تسليم أهالي؟

محمد رمضان ينفرد بالصدارة.. تعرف على إجمالى إيرادات أفلام عيد الفطر

8 أفلام مصرية بمهرجان جمعية الفيلم السنوي الـ 49

نجوم خطفهم الموت في عز الشباب| مصطفى درويش الأحدث.. وهيثم زكى وعلاء ولى الدين الأشهر

فى ذكرى ميلاده.. قصة دخول صباح فخرى موسوعة جينس وتزوج مرتين

شيري عادل: أنا غيورة وبكيت بسبب طارق صبري

ترشيحاتنا

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

صندوق النقد يوجه صدمة للدولار.. عملة جديدة تفاجئ الأخضر وتهدد بقاءه

انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني| نواب: مصر تفتح أبوابها للجمهورية الجديدة.. والدولة تضبط إيقاع المشهد السياسي بتوافق من الجميع

إغلاق محطة جامعة القاهرة.. تعرف على المواصلات البديلة | خدمات

خبير: الحوار الوطني يلعب دورا رئيسيا في طرح روشتة اقتصادية للتعامل مع الأزمات

اتحاد الرماية يكثف استعداداته لاستضافة نهائي كأس العالم للخرطوش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ