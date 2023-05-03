مقرر الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: عشرات الآلاف من المقترحات وردت للجنة

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه ورد لمجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية عشرات الآلاف من المقترحات، مشيرا إلى أن تلك المقترحات وردت لعدد من السياسين والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، بل والمواطنين.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم تحديد المحاور الرئيسية لتلك المقترحات بسلاسة والإجابة التي تندرج تحتها، ومن بينها لجنة الأحزاب السياسية، ومن المعروف عنها أنها تملك إيدولوجيات تحكم توجهاتها.

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية، وتلك القضايا الثلاث أثناء النقاش قد يتفرع منها نقاط أخري، ولكن الهدف هو البحث عن المساحة المشتركة والتوافق.