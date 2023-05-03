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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: عشرات الآلاف من المقترحات وردت للجنة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إنه ورد لمجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية عشرات الآلاف من المقترحات، مشيرا إلى أن تلك المقترحات وردت لعدد من السياسين والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين، بل والمواطنين.

وأضاف مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه تم تحديد المحاور الرئيسية لتلك المقترحات بسلاسة والإجابة التي تندرج تحتها، ومن بينها لجنة الأحزاب السياسية، ومن المعروف عنها أنها تملك إيدولوجيات تحكم توجهاتها.

وتابع مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، أنه تم تحديد ثلاث قضايا رئيسية، وتلك القضايا الثلاث أثناء النقاش قد يتفرع منها نقاط أخري، ولكن الهدف هو البحث عن المساحة المشتركة والتوافق.

الحوار الوطني لجنة الاحزاب السياسية الشخصيات العامة المقترحات

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