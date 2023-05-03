امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

يبدأ بعد قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الذي يعقده الوزير بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم .

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وخلال مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، يعلن الدكتور رضا حجازي قراراته النهائية الخاصة بالتفاصيل النهائية لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، حسم الجدل والرد على كافة مطالب واستفسارات طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، و وقف الشائعات المتداولة على السوشيال ميديا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المتوقع خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، أن يؤكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على عدم تراجع الوزارة عن فكرة عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيا بنظام اوبن بوك بطريقة البابل شيت

تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

وسيتم التأكيد خلال مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، على أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ستراعي كافة مستويات الطلاب ، وستكون خالية من التعقيد وبعيدة عن أي أبعاد سياسية أو دينية او جدلية

وسيعلن مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، عن تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مع توضيح عدد الأسئلة في كل مادة بالدرجات .

وسيؤكد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، على ان تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف يتم بشكل إلكتروني كامل بدون اي تدخلات بشرية لضمان نزاهة التصحيح ومنح كل طالب حقه كاملا .

وسيعلن الوزير الضمانات التي ترد على مخاوف الأهالي من مشاكل التصحيح الالكتروني ، حيث سيتم التأكيد على أنه سيتم التدقيق اليدوي لنسبة من الأوراق لضمان جودة التصحيح الإلكتروني، ومراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني

ولن يغفل مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم ، الحديث عن خطة الوزارة لمكافحة الغش بكافة أشكاله في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مع الإشارة إلى العقوبات التي سيتم التعامل بها مع الغشاشين المضبوطين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، للتأكيد على إصرار الوزارة على تحقيق الانضباط اللازم في منظومة امتحانات الثانوية العامة وعدم تكرار مشكلات وشكاوى العام الماضي ، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب الثانوية العامة وعدم حصول اي طالب على درجة لا يستحقها في امتحانات الثانوية العامة 2023