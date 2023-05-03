الأحد.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة

تنطلق الأحد القادم ولمدة يومين 7و 8 مايو الحالي 2023م فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقية لكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: «نحو الابتكارات في العلوم والتكنولوجيا»؛ صرحت بذلك الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي الثاني للعلوم الأساسية والتطبيقيةToward Innovations in Science &Technology



يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الطلاب والتعليم.

وأوضحت عميدة الكلية أن المؤتمر يضع ضمن أهدافه الرئيسة تحقيق محاور التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كما أوضحت عميدة الكلية أن مؤتمر كلية العلوم جامعة الأزهر (بنات) ICBAS 2023 في نسخته الثانية يهدف إلى مناقشة أحدث التطورات والتطبيقات في جميع مجالات الابتكارات التكنولوجية والعلمية الحديثة في جميع أنحاء العالم بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين من: أمريكا وروسيا وألمانيا والهند والصين وباكستان وماليزيا.



وأضافت عميدة الكلية أن محاور المؤتمر تتضمن مناقشة الابتكار في العلوم والتكنولوجيا في عدة مجالات تتضمن:

العلوم البيولوجية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم الكيميائية وتتناول علوم الأرض وعلوم البيئة، والرياضيات وعلوم الحاسوب، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالجيولوجيا.

كما أضافت عميدة الكلية إلى أنه بجانب المشاركة المباشرة في المؤتمر متاح أيضًا المشاركة عبر الإنترنت من خلال عرض الفيديو الافتراضي، مؤكدة على أن المؤتمر يعد ICBAS 2023 فرصة متميزة للجمع بين كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهنيين الصناعيين والباحثين؛ لتبادل خبراتهم وأفكارهم الجديدة، ونتائج البحوث حول جميع جوانب العلوم الأساسية والتطبيقية في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أنه يقام على هامش المؤتمر ورش عمل وتدريبات متخصصة.

جدير بالذكر أن أمانة المؤتمر تضم: الدكتورة سامية أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم، والدكتورة ولاء مصيلحي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر، والدكتورة فاطمة عبد الرحمن طاهر ، منسق المؤتمر.