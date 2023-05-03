قرار عاجل لـ موسكو بعد الهجمة الإرهابية على الكرملين

أعلن عمدة مدينة موسكو سيرجي سوبيانين ، أن العاصمة سوف تحظر إطلاق الطائرات المسيرة في سمائها اعتبارا من اليوم باستثناء الطائرات المسيرة التي تستخدم بقرار من سلطات الدولة.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح سوبيانين، أن الإطلاق غير المصرح به لطائرة بدون طيار يعد جريمة وينطوي على مسؤولية إدارية وجنائية.

يأتي ذلك بعد الهجمة الإرهابية التي استهدفت أراضي الكرملين أمس من أجل اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم إحباطها.

وأعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس بوتين، وتوعد بالرد، معتبرين إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.