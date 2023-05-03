عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

نادي الزمالك
نادي الزمالك

انسحب نادي الزمالك من لعب مباراة السوبر أمام النادي الأهلي  في الإمارات ، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري، ب إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية .

 

مبلغ خيالي| كم خسر الزمالك بعد اعتذاره عن لعب السوبر أمام الأهلي؟

 

خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر 


ومن المقرر أن نادي الزمالك خسر مبلغ مالي كبير بعد قرار إنسحابة من مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، حيث أنه من المفرد إن بطل السوبر المصري سيحصل على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة مكافأة الوصيف 500 ألف دولار.

ولمتابعة المزيد حول خسائر الزمالك المادية جراء الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري .. تابع الفيديو جراف التالي:

الزمالك مباراة السوبر الأهلى الامارات الجمعة المقبل استاد محمد بن زايد العاصمة الإماراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

ملايين بالجملة مهربة خارج البلاد.. ننشر اعترافات سوري في واقعة النقد الأجنبي ..خاص

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن في الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني|صور

امتحانات الثانوية العامة.. بث مباشر لـ مؤتمر وزير التربية والتعليم بعد قليل عبر هذا الرابط

وزير التعليم : امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك" والتصحيح إلكتروني

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

موضوعات متعلقة

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

ترشيحاتنا

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

عبد المحسن سلامة: الحوار الوطني له هدف معين والدولة تأخذه على محمل الجد

رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

سليمة عقليًا | عم صغير الشرقية ضحية أمه يروي كواليس صادمة

تسريب مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

الحوار الوطني يحقق آمال الجمهورية الجديدة.. انتهاء اليوم الأول بانتصار إرادة المصريين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة جماهير الزمالك في السوبر| هتشجع بيراميدز أم تسترد قيمة التذاكر ؟

50 ألف حبة لؤلؤ.. فستان كيم كارداشيان يشعل السوشيال ميديا

تحذير ..٣ أطعمة تسخينها في الميكروويف يسبب السرطان

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

فيديو

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

ضبط لحوم فاسدة في الجيزة | ما القصة ؟

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز | الحكومة ترد .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ