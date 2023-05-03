مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

انسحب نادي الزمالك من لعب مباراة السوبر أمام النادي الأهلي في الإمارات ، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق 5 مايو الجاري، ب إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية .

خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر



ومن المقرر أن نادي الزمالك خسر مبلغ مالي كبير بعد قرار إنسحابة من مباراة السوبر أمام النادي الأهلي، حيث أنه من المفرد إن بطل السوبر المصري سيحصل على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة مكافأة الوصيف 500 ألف دولار.

ولمتابعة المزيد حول خسائر الزمالك المادية جراء الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر المصري .. تابع الفيديو جراف التالي: