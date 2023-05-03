تمثيل أزهري مشرف في مؤتمر دولي لجراحات التورم الليمفاوي بـ برشلونة

شارك الدكتور أسامة عبد الفتاح، المدرس بقسم جراحة التجميل والحروق بكلية طب بنين الأزهر القاهرة، في المؤتمر الدولي التاسع لجراحات التورم الليمفاوي الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية، بناء على دعوة رسمية تلقاها من منظمي المؤتمر.

والقي ابن جامعة الأزهر محاضرة في المؤتمر بعنوان: تقييم تقنية تصوير الأوعية الليمفاوية باستخدام الأشعة تحت الحمراء في تحديد الأماكن المناسبة لعمل الوصلات الليمفاوية الوريدية في حالات التورم الليمفاوي بالطرف السفلي، وقد لاقت المحاضرة إشادة كبيرة من المشاركين في المؤتمر من مختلف دول العالم.

وتمت دعوة ابن جامعة الأزهر

لالقاء محاضرة عن أحد التقنيات الجديدة فيه جراحة التورم الليمفاوي، والمشاركة كمدرب في ورشة العمل الخاصة بالجراحات الميكروسكوبية؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة في إجراء هذا النوع من الجراحات بالغة الدقة، والتي تهدف إلى إصلاح وترميم الحالات المعقدة والمتقدمة من التورم الليمفاوي بالأطراف باستخدام الجراحات الميكروسكوبية المتقدمة.

تدرج ابن جامعة الأزهر في التعليم الطبي، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة في كلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة في عام 2009م، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة التجميل بكلية الطب، وبدأ مشواره العلمي حتى حصل على درجة التخصص الماجستير في عام 2014م، وواصل مشواره العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في جراحة التجميل والحروق عام 2022م، وحصل على زمالة الجراحة الميكروسكوبية والتورم الليمفاوي- أسان ميديكال سنتر - سول كوريا الجنوبية عام 2018م.

كما حصل على زمالة الجراحات الميكروسكوبية المتقدمة الخاصه بالتورم الليمفاوي وترميم واعادة بناء الثدي بعد استئصال الأورام من إسبانيا عام 2019م.

وشارك عبد الفتاح في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال جراحات التجميل.

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