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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصابت مشاهير كتير شباب.. كيف تحمى نفسك من جلطة المخ

صدى البلد

أصيب الكثير من المشاهير والشخصيات العامة بـ جلطة المخ وكان أخرهم الفنان أحمد إبراهيم الذي مازال شابا مما جعل الكثير من الأشخاص يريدوا معرفة كيفية الوقاية منها.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كليفند كلينك” هناك بعض الطرق التى تساعد فى تقليل مخاطر الإصابة بـ جلطة المخ بعد انتشارها بين من هم فى سن الشباب، وهى:

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تحسين أسلوب الحياة  

 يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي صحي وإضافة التمارين إلى روتينك اليومي إلى تحسين صحتك والتأكد من الحصول على قسط كافٍ من النوم ( سبع إلى ثماني ساعات).

ابعد عن المخاطر
تجنب خيارات نمط الحياة المحفوفة بالمخاطر أو قم بإجراء تغييرات على سلوكياتك ويمكن أن يؤدي التدخين وتعاطي التبغ والكحول والفيبينج أو المخدرات أو إساءة استخدام العقاقير التي تستلزم وصفة طبية  لـ جلطة المخ

اضرار الخمور
اضرار الخمور


علاج مشاكلك الصحية

 هناك العديد من الحالات  التى تزيد من احتمالات حدوث جلطة المخ مثل السمنة ، وعدم انتظام ضربات القلب ، وتوقف التنفس أثناء النوم ، وارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع الكوليسترول 

عدم اهمال الضغط المرتفع
عدم اهمال الضغط المرتفع

الفحص الدوري
راجع طبيبك لإجراء فحص أو زيارة صحية سنويًا  لاكتشاف المشكلات الصحية مبكرا خاصة تلك التي تساهم في الإصابة ب جلطة المخ قبل الشعور بأي أعراض بوقت طويل.

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