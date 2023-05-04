أعتدى عليها بالضرب المبرح..القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد والدها في الشرقية

جريمة مأساوية في محافظة الشرقية..الأب دائماً يمثل الحصن والأمان لأولاده، ويظل للبنت حصنها الحصين، ومصدر أمانها، وتحظى الفتاة بمعاملة خاصة من والدها، لذلك نراها تلجأ إليه في أوقات الضعف والحاجة، وتلقى بين ذراعيه إحساسًا بالحماية والدفء، فتنشأ بينهما علاقة وطيدة لا تشوبها شائبة.

فالأب يعتبر ابنته مثل أمه في بعض الأحيان لإحساسه بأنها تحن عليه وتهتم لأمره، ويرى فيها أحيانًا أخرى الأخت الغالية التي يبوح لها بهمومه، بل ويجد فيها إخلاص الصديق الذي ضمد جراحه التي يعاني منها؛ ولا يعني ذلك أن كل الآباء يتعاملون بنفس المنطق مع بناتهم.

أب يعتدي على طفلته بالضرب المبرح حتي تفارق الحياة

هذا الأمر حدث عكسه تماماً في قرية بني شبل التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، عندما قام أب معدوم الضمير، ليعتدي بالضرب المبرح على طفلته الصغيرة ذات الـ 6 أعوام، بعد خلافات زوجية مع زوجته منذ نحو شهرين تركت على إثرها الأخيرة منزل الزوجية، وأطفالها الصغار.

ليعود في أحد الايام المتهم ويعتدي بالضرب على نجلته الصغير وشقيقها صاحب 4 أعوام بسبب اللعب واللهو بالمنزل وعدم إدراكهم، فقاما بتكسير بعض محتويات المنزل، ليقوم المتهم بالإعتداء عليهما بالضرب المبرح، مما تسبب ذلك في مقتل الطفلة الصغيرة.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط اب متهم بالتعدي بالضرب على ابنته الطفلة حتى لقيت مصرعها داخل منزل الاسرة بقرية بني شبل دائرة مركز شرطة الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة بمصرع طفلة داخل منزل والدها في قرية بني شبل علي يد والدها عقب تعديه عليها بالضرب.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأب بالتعدي بالضرب على نجلته الطفلة حتي فارقت الحياة وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.