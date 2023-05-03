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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من بلينكن بشأن زيارته لـ الصين

صدى البلد

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، عن رغبته في القيام بزيارة رسمية إلى الصين خلال العام الجاري.

وألغى بلينكن زيارته إلي الصين في فبراير من العام الجاري، خاصة بعد العثور علي منطاد تجسس صيني فوق المحيط الأطلسي والذي حلق لعدة أيام في المجال الجوي لأمريكا وكندا، حيث اتهمت أمريكا وكندا المنطاد، بأنه يستخدم لأغراض تجسس ويتبع الجيش الصيني.

ومن جانبها، قالت قالت الخارجية الصينية في وقت سابق، إن الحكومة الصينية صرحت عدة مرات بأن المنطاد الصيني غير المأهول الذي انجرف إلى السماء فوق الولايات المتحدة كان حادثًا عرضيًا بالكامل بسبب قوة الطبيعة.

وأكدت ماو نينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، أن الصين تعارض بشدة التلاعب السياسي المتعلق بهذا الحادث، حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني.

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