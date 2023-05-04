فنانة شهيرة تحكي قصة تبرؤ أخيها منها بسبب الفن|فيديوجراف

كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض قصة تبرؤ شقيقها منها بعد دخولها عالم الفن ، متأثرا بآراء المحيطين به و ضغوط المجتمع .

حزن وألم

وكشفت رحمة رياض أثناء استضافتها مع زوجها ألكسندر علوم ، في إحدى البرامج التلفزيونية، إن إعلان تبرؤ شقيقها منها كان صدمة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم.

وأكدت رحمة رياض على أنها في النهاية قررت أن تعذر شقيقها على ما بدر منه بسبب تأثر قراره بانتقاد الآخرين ومعايرة الناس بأقربائهم وأهاليهم.

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