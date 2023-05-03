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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامحته في النهاية.. قصة تبرؤ شقيق فنانة شهيرة منها

رحمة رياض
رحمة رياض

كشفت فنانة شهيرة قصة تبرؤ شقيقها منها بعد دخولها عالم الفن، متأثرا بآراء المحيطين به وضغوطات المجتمع. 

 

وكشفت رحمة رياض أثناء استضافتها مع زوجها ألكسندر علوم، في إحدى البرامج التلفزيونية، إن إعلان تبرؤ شقيقها منها كان صدمة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم. 

 

وأكدت رحمة رياض على أنها في النهاية قررت أن تعذر شقيقها على ما بدر منه بسبب تأثر قراره بانتقاد الآخرين ومعايرة الناس بأقربائهم وأهاليهم. 

 

وعادت رحمة رياض لتكشف عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، تطورات الوضع مع شقيقها، لافتة إلى أنها "سامحته" بعد أن اعتذر منها، وغفرت له ما بدر منه، كونها تعتبره سندها في الحياة.

 

 

رحمة رياض وألكسندر علوم 

 

رحمة رياض وزواجها دون مأذون

 

رحمة رياض، هي مطربة عراقية، يتردد اسمها كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارة تفاصيل حياتها للجدل بصفة مستمرة، من بينها حديثها الغريب عن طريقة زواجها بدون مأذون.

 

وقالت رحمة رياض إنها تزوجت على سنة الله ورسوله بدون الحاجة إلى شيخ أو مأذون - بحسب ما صرحت - واعتمدت في ذلك على قاضٍ فقط بالمحكمة.

 

وأثارت رحمة رياض جدلًا واسعًا في العراق، وكذلك في الأوساط العربية عبر السوشيال ميديا حيث قالت إن كثير من العراقيين يتزوجون بهذه الطريقة التي وصفتها بالشرعية مؤكدة أنه ليس زواجًا مدنيًا.

رحمة رياض مطربة عراقية تطورات الوضع البرامج التلفزيونية التواصل الاجتماعي

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