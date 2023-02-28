كانت حامل والجنين سقط.. فنانة شهيرة تتعرض لوعكة صحية وتدخل المستشفى

أثارت المطربة رحمة رياض، قلق جمهورها؛ بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، دخلت على إثرها المستشفى.

وكشف مصدر مقرب من رحمة رياض، أنها كانت حاملاً وفقدت جنينها الأول من زوجها الكسندر علوم، بعد أشهر قليلة من زواجهما.

وطمأن جمهورها على حالتها الصحية، مؤكداً أنها تحسنت حاليا وبخير.

وعن مصير حفلاتها المقبلة ونشاطها الفني، أكّد أنّها تلتزم الراحة حالياً تحت متابعة الأطباء المعالجين، ومن المُقرر أن تستأنف نشاطها بشكل طبيعي عندما تتحسن بشكل تام.

رحمة رياض

ونشرت رحمة رياض تغريدة عبر "تويتر"، لطمأنة جمهورها إلى صحتها، وقالت: "حبايبي شكراً على سؤالكم واهتمامكم حبيت أطمنكم، تعرضت إلى وعكة صحية والحمد لله أتحسن... دعواتكم لي بالشفاء... أحبكم جدّاً".

رحمة رياض وزواجها دون مأذون

رحمة رياض، هي مطربة عراقية، تردد اسمها خلال الـ 48 ساعة الماضية، بعد أن أثارت جدلًا واستنكارًا واحتلت واجهة مؤشرات البحث بسبب حديثها الغريب عن طريقة زواجها بدون مأذون.

وقالت رحمة رياض إنها تزوجت على سنة الله ورسوله بدون الحاجة إلى شيخ أو مأذون - بحسب ما صرحت - واعتمدت في ذلك على قاضٍ فقط بالمحكمة.

وأثارت رحمة رياض جدلًا واسعًا في العراق، وكذلك في الأوساط العربية عبر السوشيال ميديا حيث قالت إن كثير من العراقيين يتزوجون بهذه الطريقة التي وصفتها بالشرعية مؤكدة أنه ليس زواجًا مدنيًا.