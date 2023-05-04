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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 15 مخالفة خلال الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ الدواجن بالقصير

صوره موضوعية
صوره موضوعية

شنت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطرى، حملة تفتيشية على محلات الجزارة وبيع الدواجن. 

 

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 4 محلات تدار بدون رخصة نشاط، و2 عدم تجديد رخصة نشاط، و2 بدون رخصة إشغال و4 شهادات صحية، و2 محضر نظافة، ومحضر عدم إعلان أسعار.

 

على الجانب الأخر شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة على محلات اللحوم والأغذية بمدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات الدمتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

 

 تكونت اللجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية برئاسة الدكتورة رشا ربيع البکری، رئیس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتورة نهال محمود، والدكتورة مروة حسین، طبيبات قسم التفتيش بالمديرية، والمهندس صلاح العمدة، معاون بيطري، وتمكنت من ضبط 46 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

 

تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة. 

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