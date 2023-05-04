خسائر فادحة في بورصة أمريكا بعد رفع أسعار الفائدة

فقدت بورصات الأسهم الأمريكية نحو 525 مليار دولار من قيمتها السوقية آخر 3 جلسات لتصل إلى 53.2 تريليون دولار بنهاية جلسة الأربعاء، وذلك عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وتعمقت هذه الخسائر في جلسة 3 من مايو بعد أن صرح رئيس الفدرالي بأنه "من المبكر القول أن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت" على الرغم من أن قرار رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس جاء متوافقًا مع التوقعات.

وخسرت بورصة نيويورك نحو 269 مليار دولار في الجلسات الثلاثة الأخيرة بينما فقدت بورصة ناسداك نحو 256 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وفقًا لشبكة "سي.إن.بي.سي".

رفع الفائدة

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت يواصل فيه مسؤولو السياسة النقدية التركيز على أرقام التضخم وأزمة المصارف ومخاوف النمو في الاقتصاد الأمريكي.

مع هذا الرفع الجديد الذي يعتبر الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس منذ بداية فبراير؛ يصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان بنهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين، إنَّ اللجنة ما تزال مهتمة للغاية بمخاطر التضخم الذي ما يزال مرتفعًا، مشيرًا إلى أنَّ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة توسّع بوتيرة متواضعة في الربع الأول، في حين كانت زيادة الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا.