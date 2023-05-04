عادة قاتلة للبطارية.. آبل تحذر من شحن الآيفون بهذه الطريقة

لا يعطي الكثير من المستخدمين أولوية للطريقة الصحيحة التي يجب شحن هواتفهم الآيفون بها حيث يرتكبون أخطاء يمكنها تدمير بطارية الهواتف، وهناك عادة خاطئة ولكنها شائعة للغاية يقوم بها المستخدمون عن شحن هواتفهم وهي عدم نزع الغطاء الخاص به.

وتحذر شركة آبل صراحةً من هذه الممارسة في قسم Maximizing Performance في موقعها على الويب، حيث تطالب الشركة المستخدمين بضرورة نزع الغطاء الخاص بهواتفهم أثناء الشحن، وعلى الرغم من أن هناك حالات أو طرز من الهواتف قد لا تتأثر إلا أن هناك طرز أخرى شديدة التأثر.

وتنصح آبل المستخدمين بعدم نسيان نزع الغطاء الخاص بهواتفهم أثناء الشحن لأنه قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ارتفاع كبير في درجة حرارة الهاتف وسخونة البطارية، مما قد يسبب في أسوأ الحال انفجار للهاتف والذي قد ينتج عنه إصابة المستخدم.

وبحسب مجلة Laptop Mag فإن أحد منشئي المحتوى المعروفين على تيك توك نصح المستخدمين بالتوقف عن شحن هاتفك الآيفون مع وضع الغطاء الخاص به، مشيرًا إلى توصية شركة آبل، حيث يدعي أن هذا الأمر يؤثر على البطارية بشكل سلبي.

ويحتوي موقع آبل على الويب على الكثير من التوصيات الأخرى للاهتمام بالبطارية وبطريقة الشحن الصحيحة والتي يجب وضعها في الاعتبار، وإذا كنت تخطط للاحتفاظ بهاتفك على المدى الطويل ، فمن المستحسن عدم الشحن بالكامل أو استنفاد الشحن بالكامل على الهاتف.

وإذا كانت البطارية مشحونة بالكامل ، فإنها ستفقد بالفعل قدرتها بمرور الوقت وتقلص من عمرها، أما إذا لم يتم شحن الهاتف على الإطلاق ، فقد ينتقل إلى "حالة التفريغ" ويصبح "غير قادر على تحمل الشحن" مرة أخرى.