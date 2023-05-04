كاتب صحفي: الحوار الوطني جاء في وقته بعد أكبر معركة تنمية

تحدث ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، عن رؤيته لحدث الجلسة الأولي للحوار الوطني أمس، قائلا: إنه أمر طبيعي أن يحدث كما أنه أتي فى سياقه، وربما يكون تأخر قليلا.



وأضاف ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه كانت لدينا أحداث، أهمها استعادة الوطن والمواطن والدولة، موضحا أننا قمنا بأكبر معركة تنمية، بالتوازي مع القضاء على الإرهاب.



وتابع ياسين غلاب، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، أننا نجحنا فى التنمية، ووصلنا فى عام 2019 و2020 تحقق فائض لدي مصر، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن يحدث الحوار الوطني فى تلك الفترة، إلا أن جائحة كورونا أجلت هذا الأمر.

