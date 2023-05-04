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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للطلاب.. محطة مترو جامعة القاهرة مغلقة لمدة 48 ساعة بدءا من اليوم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو بدءًا من اليوم وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة.

وأوضحت الهيئة أن الإغلاق سيستمر يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023 لمدة (48 ساعة) وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق6 مايو 2023 .


وقد أكدت الهيئة أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة .

 وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق أن العمل سيجري على قدم وساق  خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها كما يتم تكثيف كافة الأعمال لنهو اعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في إستقبال الركاب بنهاية العام الحالى .

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