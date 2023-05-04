وزير النقل: نعمل على توطين صناعة الأتوبيسات تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

خلال تفقده أسطول الحافلات التابعة للوزارة..

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس الأربعاء، بالساحة الخارجية لوزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اصطفافا لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالي للشركات التابعة لوزارة النقل وهي "شركة الاتحاد العربي للنقل البري "السوبر جيت" وشركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة (شرق الدلتا – غرب الدلتا – الصعيد "ايجي باص").

وشاهد "الوزير"، عددا من الأتوبيسات الجديدة المصنعة والتي تم شراؤها مؤخراً لصالح شركة السوبر جيت، والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% مثل اتوبيسات (مان قسطور 39 راكب VIP، و(مان قسطور 49 راكب )، كما تفقد نماذج لأتوبيسات مرسيدس MCV ٤٩ راكبا، والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% والمخطط انضمامها للسوبرجيت.

وأكد وزير النقل، خلال تفقده للأتوبيسات المصطفة، أن الوزارة تنفذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية؛ وذلك لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب، خاصة وأنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولا لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار.

ولفت إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية، ومنها وزارة النقل، حيث يطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل، مشيرا إلى اقتصار المكون الخارجي في هذه الأتوبيسات على نسبة من 15% الى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي باعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الاتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وأوضح أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات.

ووجه وزير النقل، رؤساء الشركات التابعة لوزارة النقل والعاملة في مجال نقل الركاب، بأهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام التابعة للحكومة عن طريق التدعيم الدائم بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، يجب أن يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة ، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبرجيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة.

ونوه برفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الاتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للاتوبيسات بما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.

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