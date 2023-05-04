صحف الإمارات| محمد بن زايد يستقبل نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية.. إنعقاد قمة دبي للتكنولوجيا المالية يومي 8 و9 مايو الجاري

تناولت الصحف في الإمارات، الصادرة اليوم الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن الإماراتي والعربي.

صحيفة البيان

وقعت طيران الإمارات والاتحاد للطيران مذكرة تفاهم لتوسيع اتفاقية الإنترلاين بينهما وتوفير رحلات ربط مريحة للمسافرين من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الناقلتين الإماراتيتين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الوافدة إلى الدولة من الأسواق الرئيسية، وذلك بتمكين الزوار من تجربة أكثر من وجهة في برنامج رحلة واحد.

وسوف يتمكن عملاء كلتا الناقلتين في الصيف المقبل من إجراء حجز واحد والسفر إلى دبي أو أبو ظبي، مع عودة سلسة عبر المطار الآخر. كما توفر الاتفاقية الجديدة للمسافرين الذين يخططون لاستكشاف الإمارات العربية المتحدة مرونة في إصدار التذاكر الشاملة لرحلاتهم الكاملة وتسجيل الأمتعة بمنتهى الراحة والسهولة.

وسوف تركز الناقلتان في المراحل الأولى من الشراكة، على جذب الزوار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطوير حركة الإنترلاين الوافدة من النقاط الأوروبية والصين. وسوف يتيح ترتيب "الفك المفتوح open jaw" للزوار استكشاف مختلف مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يوفر الوقت عن طريق عدم اضطرارهم إلى العودة عبر مطار الوصول. ويتوفر أمام العملاء الذين يفدون إلى الدولة خيار"رحلات متعددة المدن"، مع إمكانية السفر من مدينة على شبكتي الناقلتين، والعودة بسهولة إلى نقطة أخرى تخدمها طيران الإمارات أو الاتحاد للطيران.

وفي خبر آخر، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن خطط تنفيذ توسعة إضافية لميناء خليفة، أحد أسرع الموانئ نمواً على مستوى العالم، لتشمل خدمات الأحواض الجافة.

وبموجب هذه التوسعة، سيتمكن ميناء خليفة من توسيع نطاق الخدمات البحرية واللوجستية والملاحية من مناولة الحاويات والبضائع، لتشمل خدمات إصلاح وصيانة السفن، ما سيسهم في تقديم خدمات أفضل للمتعاملين الحاليين وجذب متعاملين جدد ، كما سيتمكن ميناء خليفة من تلبية الطلب المتنامي على تلك الخدمات من قبل متعامليه الإقليميين والعالميين.

ويأتي مشروع التوسعة الجديدة عقب تدشين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، توسعة ميناء خليفة في شهر ديسمبر الماضي، ضمن الاحتفالات بالذكرى العاشرة لإنشاء ميناء خليفة والذكرى الخمسين لميناء زايد.

صحيفة الاتحاد

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، فوتي آنه شوان، علاقات الصداقة ومسارات التعاون بين البلدين، والفرص الواعدة لتنميتها وتوسيع مجالاتها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وجاء ذلك، خلال استقبال الشيح محمد بن زايد، أمس، في قصر الوطن في أبوظبي، نائبة الرئيس الفيتنامي التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، رحب بن زايد بزيارة الضيفة، وحملها تهنئته وتحياته إلى الرئيس فو فان ثونج، بمناسبة توليه رئاسة جمهورية فيتنام، متطلعاً إلى أن يسهم هذا اللقاء في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبيان، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات وفيتنام، وإمكانيات تنويعها وتنميتها، خاصة في المجالات الاستثمارية المشتركة والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهودهما في تحقيق التنمية المستدامة. كما بحث بن زايد والمسؤولة الفيتنامية عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في نهاية العام الحالي، معرباً عن تطلعه إلى مشاركة نوعية لفيتنام لتحقيق الأهداف المرجوة منه لمصلحة العالم أجمع.

وفي خبر آخر، وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى هولندا، مساء الأربعاء، في محطة مفاجئة هي الأولي من نوعها.

وكان قد وصل زيلينسكي إلى مطار أمستردام - سخيبول بعد حضور قمة دول الشمال في هلسنكي، حيث نشرت الوكالة صورا عدة بينها صورة لطائرة ذكرت أنها طائرة حكومية هولندية رجحت أنها أقلّت الرئيس الأوكراني.

صحيفة الوطن

ستنعقد قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يومي 8 و9 مايو الجاري في مدينة جميرا بدبي لاستشراف فرص التكنولوجيا المالية وحلولها المبتكرة في تصميم اقتصادات المستقبل المرنة، وذلك تحت إشراف الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وسيجمع الحدث الذي يستمر يومين، وينظمه مركز دبي المالي العالمي، الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أكثر من 5000 مدير تنفيذي ومسؤول تنظيمي وخبير تكنولوجي عالمي لمناقشة الابتكارات والتحديات في القطاع.

وتأتي استضافة دبي للحدث الاستثنائي العالمي فيما يواصل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار فيها نموه السريع، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمته عالميًا 305 مليارات دولار بحلول عام 2025.

ووفقًا لتقرير “فينتك هايف” التابع لمركز دبي المالي العالمي 2022، من المتوقع أن تتضاعف قيمة القطاع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من 135.9 مليار دولار في عام 2021 إلى 266.9 مليار دولار في عام 2027.

وفي خبر آخر، شارك وفد المركز الوطني للأرصاد برئاسة الدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية في أعمال الاجتماع السنوي السابع والثلاثين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الذي أقيم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع الذي ضم رؤساء ومندوبي مراكز الأرصاد الجوية العربية وعدداً من الخبراء والمختصين بهذا المجال العديد من المواضيع المتعلقة بأنشطة وخدمات الأرصاد الجوية في الدول العربية منها أرصاد الطيران والتوعية والإعلام بالأرصاد الجوية وإدارة معلومات مخاطر الطقس والمناخ والتدريب وبناء القدرات والاستراتيجية العربية لخدمات الأرصاد الجوية والمنتدى العربي للتوقعات المناخية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وغيرها.

وناقش الاجتماع أهمية التنسيق العربي في انتخابات المؤتمر العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المقرر في نهاية شهر مايو حيث رشحت دولة الإمارات الدكتور عبد الله المندوس لرئاسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للفترة من2023 حتى 2027 علماً بأن سعادته يشغل حاليًا منصبي رئيس الاتحاد الأسيوي للأرصاد الجوية التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى المنظمة.