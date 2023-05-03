الإمارات ترفع أسعار الأساس في البنوك

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية وام بأن مصرف ‎الإمارات المركزي قرر رفع "سعر الأساس" بواقع 25 نقطة أساس من 4.9% إلى 5.15% اعتباراً من غدٍ الخميس.

جاء ذلك بعد قرار قرر البنك "الفيدرالي الأميركي" برفع أسعار الفائدة مجددا ربع نقطة مئوية للمرة العاشرة علي التوالي مضيفا، أن التضخم يبقى مرتفعا ومحفوفا بالمخاطر.

كما تحدث الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن المزيد من السياسة التشددية النقدية، بما يتماشي مع الأزمات العالمية التي يشهدها العالم.

وأكد الفيدرالي الأميركي، أن النظام المصرفي في أميركا سليم ومرن.

وأضاف، مكاسب العمل كانت قوية ولا يزال التضخم مرتفعا.