بعد تأخر الإقلاع .. بعثة بيراميدز متجهة إلى الإمارات

غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي تحضيرا لخوض مباراة السوبر المصري والتي تجمعه بالنادي الأهلي يوم الجمعة.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وخاض الفريق مرانا أخيرا في القاهرة قبيل السفر للإمارات استمر لمدة ساعة ونصف ركز خلاله الجهاز الفني على مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية وظهرت الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين وجاهزيتهم لخوض اللقاء الهام.