العامي والحلمنتيشي.. تعرف على أنواع الشعر المختلفة.. فيديو

كشف الشاعر محمد عنتر، الفرق بين أنواع الشعر المختلفة، موضحا أن الشعر يتفرع منه أنواع متعددة، فيوجد الشعر العامي والحلمنتيشي.



وأضاف عنتر خلال لقائه مع الإعلامية داليا أيمن، عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كتابة الشعر يحتاج إلى اتباع قوانين خاصة، لافتا إلى أنه يحكي تجربته في شعره.



وأشار إلى أن الشعر من الشاعر إلى الشارع، مبينا أن الشعر العامي محكوم بقوانين منها القافية والبحور والدراسة، قائلا:«الناس عاوزه تسمع اللى بتحسه علشان بتكون عاوزه تكتب شعر بس مش كل الناس بتعرف تكتب، فاللى بتسمعه بيعبر عن اللى جواهم، فيكون في تفاعل كبير مع الشعر العامي من الناس في الشارع».



و أكد أن الشعر العامي يلمس قلوب الناس في الشارع، قائلا:«الناس بتتأثر بالشعر عن الأم والحب ومصر».

