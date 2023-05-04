من بينها مصر.. السعودية تقرر تطبيق خدمة التأشيرات الإلكترونية لمواطني هذه الدول

أطلقت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، مبادرة جديدة بإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة QR.

ويأتي ذلك في إطار استكمال إجراءات رفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات (العمل، الإقامة، الزيارة).

وتم تفعيل هذا الإجراء كمرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: (الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية الهند، جمهورية إندونيسيا، جمهورية الفلبين).

وعلى جانب آخر، أنهت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في جوازات منطقة مكة المكرمة، إجراءات المواطنين السعوديين و رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان.

وأضافت الجوازات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أنه يتم معالجة أوضاع من لا يحملون تأشيرات قدوم أو جوازات سفر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لإكمال إجراءات سفرهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وسخّرت "الجوازات" إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية لخدمة العائدين عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي.

بالإضافة إلي إنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، بإشراف ومتابعة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.