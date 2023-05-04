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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة مخيفة .. سبب اختفاء القمر من سماء السعودية غدًا

القمر
القمر

اختفاء القمر من السماء، هذه الظاهرة المخيفة والنادرة ستحدث غدا في الوطن العربي، ففي مساء يوم الجمعة 5 مايو 2023، سيشهد العالم العربي والسعودية خسوفًا شبه ظلي عميق للقمر، سيستمر لمدة 4 ساعات و 18 دقيقة. وسيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف. ويُعد هذا الحدث نادرًا إذ كان آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في يناير 2020.

خسوف القمر 

يحدث خسوف شبه الظل عندما يعبر القمر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل، ويتميز هذا النوع من الخسوف بتلاشي إضاءة القمر بشكل طفيف، وعادة ما يكون غير ملحوظ عند مشاهدته بالعين المجردة. 

ويتمتع خسوف شبه ظل كامل بخصائص استثنائية حيث يعبر القمر بأكمله تقريبًا داخل ظل شبه الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض وضوح إضاءة القمر بشكل أكبر من المعتاد. وتعد هذه الحالات نادرة بسبب صعوبة دخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة معينة، حيث تكون الفرصة لذلك ضئيلة للغاية، ويتم تسمية هذا النوع من الخسوف بخسوف شبه ظل كامل.

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية الفلكية بجدة لتحليل الظاهرة النادرة، فإنه لحدوث الخسوف، يتعين على القمر البدر عبور نقاط تلاقي مداره مع مدار الأرض والتي تسمى العقدة الصاعدة أو العقدة الهابطة. وفي هذا الحدث المحدد، سيعبر القمر العقدة الهابطة قبل حوالي 17 ساعة من وقت حدوث الخسوف.

يشهد العالم العربي والسعودية خسوفًا للقمر يوم الخميس 5 مايو 2023، وسيكون الخسوف مرئيًا في جميع المناطق المحيطة بالمحيط الهادئ وشرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وأماكن أخرى.

سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (03:14 مساءً بتوقيت غرينتش). وفي هذه المرحلة، سيكون القمر لا يزال تحت الأفق محليًا، ولن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر عند ظهوره فوق الأفق، حيث سيبدو كالمعتاد في مثل هذا الوقت من الشهر القمري.

وسيصل الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (05:22 مساءً بتوقيت غرينتش)، وسيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية وعتمته واضحة في طرفة اليسار (بالنسبة للراصد)، نظرًا لاقتراب القمر إلى حدود 5% من ظل الأرض في ذلك الوقت.

وفي ذلك الوقت، سيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 08:34 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (05:34 مساءً بتوقيت غرينتش)، وسيكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.

وسينتهي الخسوف بخروج القمر من منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة المكرمة (07:31 مساءً بتوقيت جرينتش).

اختفاء القمر من السماء

يمكن رؤية الخسوف بالعين المجردة، ويفضل استخدام منظار أو تلسكوب صغير لرؤية التفاصيل على سطح القمر.

يعود السبب في عدم حدوث الخسوف شهريًا إلى ميلان مدار القمر حول الأرض بحوالي 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، مما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس، حيث يكون ظل الأرض على نفس المستوى، لذلك لا يحدث خسوف شهريًا.

اختفاء القمر العالم العربى الخسوف

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