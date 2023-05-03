فتاوى تشغل الأذهان .. هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد .. كثرة خسوف القمر من علامات الساعة؟

دعاء الصدقة بنية الزواج.. هل يجوز شرعا

الإفتاء: تحصين البيوت بسورة البقرة والأذكار

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير يتضمن فتاوى تشغل الأذهان.



هل خسوف القمر من علامات الساعة؟ الخسوف من آيات الله تعالى الكونية التي لها العديد من السنن المستحبة عند حدوث خسوف القمر ومنها صلاة الخسوف.



ظاهرة خسوف القمر

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ظاهرة خسوف القمر وقعت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم - وصادف ذلك وفاة ابنه إبراهيم، حتى قال الناس (إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم) فرد النبي قائلًا (إن الشمس والقمر لا يٌخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا).

وأضاف علي فخر، في تصريح له، أن الكسوف والخسوف هما آيتان من الله سبحانه وتعالى، أراد الله بهما أن ينبه الناس لمشاهد يوم القيامة، وذلك لأن الناس قد اعتادت أن الشمس هي الشمس والقمر هو القمر، فأراد الله أن ينبه الناس ويذكرهم بأن مقاليد الأمور بيده وأنه إذا أراد أن يغير ما اعتاد الناس عليه فله ذلك وهو على كل شئ قدير.

وأشار إلى أن النبي الكريم علمنا أنه إذا رأى الناس الكسوف أو الخسوف إنما يلجأون جميعا إلى الصلاة ويقيمون الصلاة حتى ينتهي الكسوف أو الخسوف ويتضرعون إلى الله بالدعاء حتى تنجلي هذه الظاهرة.

هل كثرة خسوف القمر من علامات الساعة وقرب يوم القيامة؟



لم يثبت عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن تكرار خسوف القمر من علامات الساعة الصغرى أو الكبرى، ولكن الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة ، قال فيه حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه: «اطَّلع النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ علينا ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعةَ. قال: إنها لن تقومَ حتى ترَوا قبلَها عشرَ آياتٍ. فذكر: الدخانَ، والدجالَ، والدابةَ، وطلوعَ الشمسِ من مغربِها، ونزولَ عيسى بنِ مريم عليهما السلّامَ، ويأجوجَ ومأجوجَ. وثلاثةَ خُسوفٍ: خَسفٌ بالمشرقِ، وخَسفٌ بالمغربِ، وخَسفٌ بجزيرةِ العربِ. وآخرُ ذلك نارٌ تخرج من اليمنِ، تطردُ الناسَ إلى مَحشرِهم» (صحيح مسلم).



دعاء الصدقة بنية الزواج، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز للمسلم أو المسلمة أن يدعو أو يخرج الصدقة أو الصلاة أو قراءة القرآن بنية أن ييسر الله أمر الزواج، موضحا أن الصدقة في هذا الأمر تعنى أن العبد يلجأ إلى الله عز وجل في الأخذ بالأسباب لتسهيل أمره، وفيما يلي دعاء الصدقة بنية الزواج.

ويستحب أن يقول المسلم او المسلمة في دعاء الصدقة بنية الزواج ، اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

-اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي، وأسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

-اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي، اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.

- اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني.

أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد إليه خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك، مضمونه "هل مسح البيت بماء مع ملح يطرد الشياطين أو يزيل الطاقة السلبية؟".

ورد عبد الرازق، قائلاً "لم يرد فى القرآن الكريم ولا السنة النبوية أن مسح البيت بالماء والملح لطرد الشياطين ومنع الحسد".

هل مسح المنزل بالماء والملح يمنع الحسد



وأشار إلى أن مسح البيت بماء وملح سواء أكان ملح رشيد أو خشن لم يرد فى القرآن الكريم ولا فى السنة النبوية انه يمنع الحسد، أو يزيل الطاقة السلبية.

فيما أكدت دار الإفتاء، أنه ليس حراما، ولكن الأفضل أن نحصن بيوتنا بسورة البقرة وبالأذكار وبذكر الله.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الذي يقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان لأن اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة ناصحا أن نحصن بيوتنا بكلام المولى عز وجل، وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأذكار، أولى من رش الملح.