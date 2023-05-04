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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بشأن اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالسودان

رابطة العالم الإسلامي
رابطة العالم الإسلامي

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة وقامت بالإستيلاء على الممتلكات وتخريبها.

ووفقا لبيان رابطة العالم الإسلامي، شدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيح الدكتور محمد عبدالكريم العيسي، على ضرورة احترام المواثيق والإعراف الدولية التي تضمن الحماية والسلامة لمقرات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن تعرض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في السودان صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت الخارجية السعودية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

رابطة العالم الاسلامي السودان السعودية مبنى الملحقية الثقافية السعودية رئيس هيئة علماء المسلمين محمد عبدالكريم العيسي

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