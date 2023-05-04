بيان عاجل من رابطة العالم الإسلامي بشأن اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالسودان

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الخميس، تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة وقامت بالإستيلاء على الممتلكات وتخريبها.

ووفقا لبيان رابطة العالم الإسلامي، شدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيح الدكتور محمد عبدالكريم العيسي، على ضرورة احترام المواثيق والإعراف الدولية التي تضمن الحماية والسلامة لمقرات البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن تعرض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في السودان صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت الخارجية السعودية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.