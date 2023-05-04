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ديني

ورش تدريبية للموظفين بجامعة الأزهر حول «القوانين واللوائح المنظمة للطلاب الوافدين»

صدى البلد

نظمت جامعة الأزهر بالتعاون مع مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب ورشة عمل  حول «القوانين واللوائح المنظمة للطلاب الوافدين» للعاملين بكليات جامعة الأزهر.

أقيمت الورشة برعاية كريمة من فضيلة أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين، وإشراف: محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، ومتابعة: طارق ممدوح، مدير التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة، ود. محمد مسعد، مدير وحدة التطوير بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وخالد عبد الرحمن، مسئول التدريب بمركز التدريب بالجامعة.

وأكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لتيسير إجراءات العمل الإداري والتعليمي للطلاب الوافدين مشيرًا إلى إقامة دورات تدريبية للموظفين في التعامل مع الوافدين.

وأشارت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين عميدة كلية العلوم الإسلامية، إلى أن الأزهر يحرص  على تطوير منظومة العمل في قطاع الوافدين؛ من خلال تنمية مهارات العاملين، والارتقاء بمستوى العمل عن طريق تقديم برامج مدروسة من ورش العمل وندوات ودورات تدريبية في مختلف المجالات؛ للتعرف على كل ما هو جديد من قوانين ولوائح تخص الطلاب الوافدين، وأن تنمية العامل البشري هي مفتاح النجاح، موضحة أن التواصل المباشر بين المتدربين يعد فرصة لتبادل الخبرات فيما بينهم.

أقيمت ورشة العمل بكلية العلوم الإسلامية للوافدين، ودار الورشة  د. فتحي فهمي، مدير عام إدارة الوافدين بمجمع البحوث الإسلامية، ناقش خلالها عدة محاور منها: القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للطلاب، وإجراءات وآليات القيد والدراسة للطلاب الوافدين.

وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات الحضور للسادة المتدربين من ممثلي كليات الجامعة.

ورش تدريبية للموظفين بجامعة الأزهر

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