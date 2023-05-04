من الرياض.. يسرا تخطف قلوب متابعيها في ظهور جديد

شاركت الفنانة يسرا، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت يسرا مرتدية فستان طويل باللون الفوشيا، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، ونالت إطلالة يسرا إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وكشفت الفنانة يسرا عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، قائلة "هو زي الفل .. وانا دائما بتصل بعصام إمام عشان اطمن علي صحة عادل إمام .. وهو مرات يكلمني ومرات أكلمه انا".

وأضافت "يسرا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن عادل إمام بصحة جيدة وفي حالة جيدة وسط أولاده وأحفاده ويشعر بالسعادة بتجمعهم حوله.