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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام العمل بالمواقف ويلتقي بالمواطنين والسائقين.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقف سيارات الأجرة، وموقف كفر الشيخ العمومي القديم،" موقف سيارات بيلا والحامول وقلين والرياض ودسوق وفوة وسيدي سالم وسيدي غازي، وبلطيم، ومسير ومطوبس" ومواقف سيارات المحافظات" الإسكندرية والمنصورة والمحلة وغيرها من المواقف، وموقف كفر الشيخ الجديد، القاهرة، طنطا، لمتابعة التزام الجميع بالتعريفة الجديدة المقررة.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد،  واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.


والتقى محافظ كفر الشيخ بعدد من السائقين والمواطنين، الذين أبدوا راحتهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة، وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية زيادة عن  التعريفة المقررة، والمشاركة في المبادرة التي أعلنت عنها "خليك إيجابي" للإبلاغ عن أي مخالفات تصدر من السائقين.

كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجهاً مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بالتعرفة التي أعلن عنها، واطمأن محافظ كفر الشيخ على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصة السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، موجهاً مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.

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إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ سيارات المحافظات عمرو البشبيشي مديرية التموين محافظ كفر الشيخ محطات الوقود مواقف سيارات الأجرة مدينة كفر الشيخ نائب محافظ كفر الشيخ

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