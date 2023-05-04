القارة العجوز في أمان.. المركزي الأوروبي: رفع أسعار الفائدة مفيد لتعويض الخسائر

قال البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن رحلة خفض نسبة التضخم طويلة ولم نصل نهايتها بعد، مضيفا “نعمل على الوصول لنسبة تضخم 2 في المئة”.

وأكد المركزي الأوروبي، أن رفع أسعار الفائدة مفيد للبنوك الأوروبية في تعويض الخسائر، كما أن البنوك الأوروبية في أمان ولديها أصول وسيولة كافية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأشار إلي أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول من اللازم.

وقال البنك المركزي الأوروبي، إن الحرب الروسية الأوكرانية خطر قائم ومستمر في الاقتصاد، مؤكدا أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة أطول من اللازم.

ونوه المركزي الأوروبي، بأن التضخم المرتفع تسبب بفقدان بعض القدرات الشرائية، مضيفا أن التضخم مستمر بالارتفاع بسبب اضطرابات سلاسل التوريد.