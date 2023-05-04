برلماني: كلمة الرئيس السيسي في افتتاحية الحوار الوطني تاريخية

قال الدكتور كريم بدر حلمي أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بالحوار الوطني أمس الأربعاء تاريخية حيث ذكر فيها ان "الاختلاف للرأي لا يفسد للوطن قضية" وابدى حرصه على سماع كافة اراء المشاركين للخروج بتوصيات ونتائج ملموسة لمجابهة التحديات التى تواجه الدولة.

وأشاد بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية والمجتمع المدني والخبراء لتحديد أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة فى جميع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليتم رفعها للرئيس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل على تنفيذها.



وأكد ان دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني متميزة وتؤكد حرصه على التواصل الدائم مع المواطنين وكافة الاطياف لمشاركة وسماع جميع الآراء التى تتعلق بالقضايا والمشكلات التي تهم المواطن المصري للوصول الى مستقبل افضل.

وأضاف بدر "انه فخور بدعوته ومشاركته فى الحوار الوطني معربا عن سعادته بهذا التجمع الوطني غير المسبوق والذى يضم كافة أطياف الشعب المصري.