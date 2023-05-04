الحوار الوطني.. رئيس حزب العدل: نستهدف الوصول إلى أجندة عمل لمستقبل الدولة

أبدى عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ، سعادته بانطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني في مصر، بمشاركة كافة أطياف المجتمع .

وقال عبد المنعم إمام في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز"، إن مشهد الحوار الوطني يظهر فيه كل فئات المجتمع والقوى السياسية ".

وأضاف عبد المنعم إمام :" نستهدف الخروج بمخرجات من الحوار الوطني لمصلحة الوطن ".

وتابع عبد المنعم إمام:" نستهدف الوصول إلى أجندة عمل وطنية لمستقبل الدولة المصرية في كافة القضايا ".

وأكمل عبد المنعم إمام :" الأولوية الآن للاقتصاد والحفاظ على الطبقة المتوسطة في مصر، ونهتم بقضايا الاقتصاد وكل ما يرتبط بمصلحة المواطن المصري ".