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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطني ضروي لتقديم أفكار إصلاحية تعبر عن أطياف المجتمع

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن حرص القيادة السياسية على اطلاق حوار وطني بمشاركة كافة أطياف المجتمع وبمساحات مشتركة بين الجميع، يعكس ما تطلع لتحقيقه فى الجمهورية الجديدة من اصلاح شامل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ترحيب عدد كبير من الأحزاب السياسية

وقال "البدري" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اهتمام القوى السياسية والأحزاب وفئات عريضة من المجتمع بالمشاركة فى الحوار الوطني، يؤكد الثقة التامة فى ان الحوار هو أساس أي اصلاح سواء كان سياسيا او اجتماعيا أو اقتصاديا، مشيدا بترحيب عدد كبير من الأحزاب السياسية بالمشاركة فى الحوار وعرض وجهات نظرهم.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك الدعوة لإجراء حوار وطني بما يسمح لمختلف الأيدولوجيات بالجلوس على مائدة واحدة يجمعها حب الوطن وهمومه، كما وجه الشكر للدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية على الجهود التي بذلوها للخروج بهذا الشكل اللائق.

الأحزاب السياسية الحوار الوطني الجمهورية الجديدة

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