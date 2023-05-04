إصابة قوية لمهاجم الزمالك تجبره على الغياب أسبوعين

تعرض ناصر منسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لإصابة بمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى وغيابه لمدة أسبوعين.

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس والمقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة شرح المدير الفني للاعبين مجموعة من المهام والخطط والجمل الفنية لتنفيذها خلال المران استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.