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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر : درسنا بيراميدز جيدا.. وهدفنا دائما الفوز بالبطولات

كولر
كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة بيراميدز على لقب بطولة السوبر المصري التي تجمع الفريقين غدا الجمعة في الإمارات.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن الأهلي اعتاد الدخول لأي بطولة من أجل المنافسة على الفوز، وهذا جزء من شخصيته، مؤكدا أن اللاعبين لديهم خبرات ودوافع كبيرة للمنافسة على لقب جديد يمثل أهمية كبيرة للجميع.

وأشار إلى أن بيراميدز منافس قوي ولديه طموح للفوز بأول بطولة في تاريخه، وهو ما يزيد من صعوبة المباراة، لكن الأهلي درس كل شيء يتعلق بالفريق المنافس، خاصة أن الفريقين تقابلا منذ فترة قصيرة في نهائي كأس مصر، ما يسهل على الجهاز الفني فرصة التحضير المناسب للمباراة.

وأضاف: «الأهلي لا يعاني من أي مشاكل، ولدينا عناصر مميزة في كل المراكز.. بحثنا عن تدعيمات في فترة الانتقالات الشتوية، لكني فلسفتي دائما هي البحث عن أفضل العناصر.. محمود كهربا ومحمد شريف وشادي حسين مميزون للغاية، وقمنا بتطوير فلسفتنا وأصبح لاعبو الوسط والمدافعون يسجلون الأهداف أيضا.. ونسير بشكل جيد ونحقق أهدافنا».

وألمح كولر إلى أنه لا يوجد طرف ضعيف في لقاء السوبر، وكل منهما يقدم كرة مختلفة، لكنهما فريقان مميزان، مشيرا إلى أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يوفر لكهربا الأجواء اللازمة للتركيز في الملعب، وأنه يسير بشكل جيد ويعرف كيف يعزل نفسه عن أي مؤثرات.

 

مارسيل كولر النادي الأهلي بطولة السوبر المصري المؤتمر الصحفى بيراميدز

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