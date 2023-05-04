نائب محافظ الجيزة يتفقد رصف شارع ذكري إدريس بالحوامدية

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية للوقوف على معدلات الآداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

حيث تابع النائب أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ذكري أدريس، بداية من طريق ١١ حتى آخر شارع سعد زغلول.

كما وجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مشددا على المتابعة المستمرة علي أعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة للأعمال.

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