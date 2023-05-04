تركيب أول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل صحة الدقهلية عن نجاح فريق طبي من قسم الكلي والاوعية الدموية بمستشفي السنبلاوين العام فى تركيب اول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي مثمناً جهود الطاقم الخاص بالعملية وإدارة المستشفى .



وكشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية علي نفقة الدولة لافتاً إلى أن العملية ستكون بداية لتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة لمرضي الغسيل الكلوي بمركز السنبلاوين والمراكز المجاورة تخفيفا من معاناة مرضي الغسيل الكلوي.

هذا و تعتبر قساطر الغسيل الكلوي من الوسائل الهامة التي لا غني عنها لاجراء جلسات الغسيل الكلوي. وتتميز القساطر المستديمة عن العادية فى أنها أقل فى نسب ومخاطر انتقال العدوى ويمكن ان يستخدمها المريض في اجراء الغسيل الكلوي لعامين او ثلاثة تقريبا مقارنة بشهر فى العادية .