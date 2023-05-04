عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تركيب أول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي بمستشفى السنبلاوين بالدقهلية

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين  وكيل صحة الدقهلية عن  نجاح فريق طبي من قسم الكلي والاوعية الدموية بمستشفي السنبلاوين العام فى تركيب اول قسطرة مستديمة لمريض غسيل كلوي مثمناً جهود الطاقم الخاص بالعملية وإدارة المستشفى .  
 

وكشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى أنه تم توفير كافة المستلزمات الخاصة بالعملية علي نفقة الدولة لافتاً إلى أن العملية ستكون بداية لتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة لمرضي الغسيل الكلوي بمركز السنبلاوين والمراكز المجاورة تخفيفا من معاناة مرضي الغسيل الكلوي.

هذا و تعتبر قساطر الغسيل الكلوي من الوسائل الهامة التي لا غني عنها لاجراء جلسات الغسيل الكلوي. وتتميز القساطر المستديمة عن العادية فى أنها أقل فى نسب ومخاطر انتقال العدوى  ويمكن ان يستخدمها المريض في اجراء الغسيل الكلوي لعامين او ثلاثة تقريبا مقارنة بشهر فى العادية .

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الأوعية الدموية الغسيل الكلوى صحة الدقهلية لدكتور خالد عبد الغفار والأوعية الدموية نجاح فريق طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

عقب زيادة التعريفة.. محافظ الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى للمواطنين

ترشيحاتنا

عالمة أزهرية: يجوز لولي الأمر تغيير قانون الإيجار القديم للتوازن بين المالك والمستأجر

بورصة المحافظات.. أنجح 5 سيارات في جنوب سيناء| صور

3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة في قانون المرور

دعاء لمن لا يستطيع المذاكرة.. احرص عليه قبل وبعد التحصيل الدراسي

ساعات قبل التتويج..محطات في حياة الملكة كاميلا وعلاقتها بالراحلة ديانا

كاف يستمع لـ الترجي بشأن أحداث الشغب قبل مواجهة الأهلي | خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خفيفة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطس المشوية بالجبنة

للمرة الثانية.. فنان مصري شهير يدخل العناية المركزة| فهل للحزن علاقة

7 وصفات لإنقاص الوزن بسرعة.. أغربها بالشيكولاتة والقهوة

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ