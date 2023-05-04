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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمانة الفنية للحوار الوطني: ملفات الأمن والسياسة الخارجية لا يمكن أن تدار جماهيريا

محمود فوزي
محمود فوزي

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن كل أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني قامات كبيرة لا يتقاضون أي بدلات ولا يتمتعون بأي مزايا مالية .

 

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وقال محمود فوزي في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " كلام في السياسة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز "، :" الأمن القومي والسياسة الخارجية لها محددات خاصة بالدولة المصرية "، وهناك ثوابت للسياسة الخارجية والأمن القومي ".


وأضاف محمود فوزي :"  ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية لا يمكن أن تدار إدارة جماهيرية ".

 

وتابع محمود فوزي :" مجلس أمناء الحوار الوطني حريص على توفير المعلومات وجلسات الحوار الوطني علنية، وسيتم العمل على زيادة التفاعل على صفحة الحوار الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي ".


 

ولفت محمود فوزي :" جلسات الحوار الوطني ستكون مقسمة على مدار 3 أيام في الأسبوع ونبدأ بالمحور السياسي ثم المحور الاقتصادي ثم المحور المجتمعي ".
 

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