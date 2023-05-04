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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب أوكراني يعتدي بالضرب علي سكرتير الوفد الروسي في قمة بابسيك

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

هاجم عضو من الوفد الأوكراني، سكرتير الوفد الروسي، فاليري ستافيتسكي، في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في أنقرة.

وقالت شبكة “آر تي” نقلا عن مصدر في الوفد الروسي، إن الحادث وقع في ممر الفندق الذي يقام فيه الحدث.

وقالت السفارة الروسية إنها تقدم المساعدة لـ ستافيتسكي.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن في الفندق ونحقق ونتخذ الإجراءات اللازمة”، مشيرة إلي أن “القنصل والطبيب قد وصلا إلى الفندق”.

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وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوفد الدائم للجمعية الفيدرالية لروسيا لدى الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أولجا تيموفيفا، محاولة أعضاء البرلمان الأوكراني لتعطيل كلمة الوفد الروسي في القمة في أنقرة.

ستافيتسكي الوفد الأوكراني الوفد الروسي روسيا أوكرانيا الجمعية البرلمانية أنقرة

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