نائب أوكراني يعتدي بالضرب علي سكرتير الوفد الروسي في قمة بابسيك

هاجم عضو من الوفد الأوكراني، سكرتير الوفد الروسي، فاليري ستافيتسكي، في قمة الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود في أنقرة.

وقالت شبكة “آر تي” نقلا عن مصدر في الوفد الروسي، إن الحادث وقع في ممر الفندق الذي يقام فيه الحدث.

وقالت السفارة الروسية إنها تقدم المساعدة لـ ستافيتسكي.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "نحن في الفندق ونحقق ونتخذ الإجراءات اللازمة”، مشيرة إلي أن “القنصل والطبيب قد وصلا إلى الفندق”.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة الوفد الدائم للجمعية الفيدرالية لروسيا لدى الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود، أولجا تيموفيفا، محاولة أعضاء البرلمان الأوكراني لتعطيل كلمة الوفد الروسي في القمة في أنقرة.