ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا بعد رفع أسعار الفائدة

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي مع تراجع قوة سوق العمل تدريجيا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الذي كان متوقعا الذي يؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.



ونقلا عن وكالة رويترز، فقد وزادت الطلبات المقدمة للمرة الأولى 13 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 242 ألفا في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2023.

وبحسب التقرير فقد كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأحدث.



وظلت طلبات إعانة البطالة عند الحد الأقصى هذا العام من مدى يتراوح بين 194 ألفا و247 ألفا مما يعكس الزيادة في عمليات تسريح الموظفين عندما بدأ الأثر التراكمي لأسرع وتيرة رفع فائدة يقوم بها المركزي الأميركي منذ الثمانينيات يظهر في قطاعات تتخطى الإسكان والتكنولوجيا، وعلى الرغم من ذلك ظل سوق العمل قويا.

وذكر تقرير للحكومة يوم الثلاثاء أن هناك 1.6 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل في مارس وهو ما يزيد كثيرا عن مدى بين 1.0 و1.2 وظيفة يقول خبراء اقتصاد إنه متسق مع سوق عمل لا يساهم بشكل كبير في التضخم.



ورفع مجلس الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق بين 5% إلى 5.25% أمس الأربعاء، وأشار إلى أنه يحتمل أن يوقف سلسلة الزيادات على الرغم من بقائه متحيزا للتشديد النقدي.