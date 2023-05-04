بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، عن اندلاع حرائق هائلة بعد سقوط طائرات مسيرة في منطقتي سولومنكي وبيشيرسكي بالعاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو عبر “تلجرام”: "هناك انفجارات وحرائق في منطقة سولومنسكي بالعاصمة. من المحتمل أن تكون حطام طائرة بدون طيار قد أصابتها. حريق في منطقة صغيرة في منطقة بيشيرسكي بسبب سقوط الطائرة بدون طيار".

وأضاف: “اشتعلت النيران في مبنى غير سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة سولومنسكي، لكن المباني في منطقة بيشيرسكي لم تتضرر”.

وأوضح عمدة العاصمة الأوكرانية، أنه لم تقع إصابات.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر تحليق الطائرة بدون طيار في سماء كييف.

وتم تصوير أحد مقاطع الفيديو من الساحة الرئيسية في كييف - ميدان نيزاليزنوستي.