عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

أرشيفية
أرشيفية

أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، عن اندلاع حرائق هائلة بعد سقوط طائرات مسيرة في منطقتي سولومنكي وبيشيرسكي بالعاصمة الأوكرانية.

وكتب كليتشكو عبر “تلجرام”: "هناك انفجارات وحرائق في منطقة سولومنسكي بالعاصمة. من المحتمل أن تكون حطام طائرة بدون طيار قد أصابتها. حريق في منطقة صغيرة في منطقة بيشيرسكي بسبب سقوط الطائرة بدون طيار".

وأضاف: “اشتعلت النيران في مبنى غير سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة سولومنسكي، لكن المباني في منطقة بيشيرسكي لم تتضرر”.

دوي انفجارات في مقاطعة خيرسون جنوبي أوكرانيا

أوكرانيا تحت القصف .. كييف تعلن حالة التأهب الجوي

وأوضح عمدة العاصمة الأوكرانية، أنه لم تقع إصابات.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو تظهر تحليق الطائرة بدون طيار في سماء كييف.

وتم تصوير أحد مقاطع الفيديو من الساحة الرئيسية في كييف - ميدان نيزاليزنوستي.

كليتشكو طائرات مسيرة سولومنكي بيشيرسكي كييف العاصمة الأوكرانية أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

نائب أوكراني يعتدي بالضرب علي سكرتير الوفد الروسي في قمة بابسيك

وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية يونيو المقبل.. تفاصيل

البيت الأبيض : لا جدوى من الاتصال بروسيا بشأن الهجوم على الكرملين

جنرال أمريكي يكشف عن إحباط بوتين لخطة واشنطن السرية لإضعاف وتدمير روسيا

إعلان عاجل من البيت الأبيض بشأن تورطه وأوكرانيا في الهجوم على الكرملين

السويد تصدر أمرا باعتقال منظم عملية حرق القرآن الكريم راسموس بالودان

ترشيحاتنا

وفاة وكيل مستشفى سمنود العام أثناء عمله إثر أزمة قلبية مفاجئة

الشاحن انفجر في وشها| لعنة وداد تصيب جوري بكر.. حكاية حسد ومستشفى

بيان عاجل من عمدة كييف بعد تعرض العاصمة الأوكرانية للقصف

بخصم 70%.. اشترِ سكودا أوكتافيا الجديدة| صور

لو هتركب أتوبيسات النقل العام أو السرفيس.. اعرف الزيادة بقت كم؟

تراجع كبير في أسعار النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أبراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به.. اعرف أنت منهم ولا لأ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ