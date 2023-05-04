أوكرانيا تحت القصف .. كييف تعلن حالة التأهب الجوي

قالت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، إن كييف أعلنت حالة الإنذار والتأهب الجوي لليوم الثاني علي التوالي.

كما أعلن سيرجي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية صباح اليوم، أن كييف شهدت أكبر غارات جوية منذ بداية العام الحالي الليلة الماضية، وفقا لوكالة تاس الروسية.

كما دوت صافرات الإنذار في مقاطعتي سومي وتشرنيجيف شمال أوكرانيا، وسط إعلان حالة تأهب جوي.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، صباح اليوم، أن أوكرانيا ستتحمل مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف وسيتحمل عواقبه كل من واشنطن ولندن وفي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بعد الهجوم على مقر الكرملين أمس يوم الأربعاء بأستخدام مسيرتين وإحباط محاولة إغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، أن أوكرانيا ستتحمل العواقب للهجوم المضاد المخطط له، والقوات الروسية مستعدة لأي تطور في الأحداث.