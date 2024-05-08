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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بحيازة مخدر الهيروين في العبور

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لعامل أحذية لاتجاره في المواد المخدرة الهيروين بدائرة قسم شرطة ثان العبور.


تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2934 لسنة 2023 جنايات ثان العبور والمقيدة برقم 3379 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة، محمد أحمد محمود قاسم، ٣٤ سنة - عامل أحذية - مقيم النهضة - ثان السلام - القاهرة - لأنه في يوم 19/8/2023 بدائرة قسم شرطة ثان العبور، أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن الرائد إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان العبور  نفاذاً لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم فانتقل إلي حيث أيقن مكان تواجده وضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 57 لفافة للهيروين ومبلغ مالي وبمواجهته عزى قصده الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته.

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