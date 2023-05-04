عاشت في كهف قبل 20 ألف سنة..اكتشاف حمض نووي لمرأة يفجر مفاجأة

وجد علماء الأنثروبولوجيا التطورية بمعهد «ماكس بلانك» بألمانيا طريقة للتحقق بأمان من القطع الأثرية القديمة بحثًا عن الحمض النووي البيئي دون تدميرها، وطبقوها على قطعة عُثر عليها في كهف دينيسوفا الشهير بروسيا عام 2019.





وبحسب ما ورد في وكالة الأنباء الفرنسية، وبخلاف شظايا كروموسوماتها، لم يتم الكشف عن أي أثر للمرأة نفسها، على الرغم من أن الجينات التي امتصتها القلادة مع عرقها وخلايا جلدها أدت بالخبراء إلى الاعتقاد بأنها تنتمي إلى مجموعة قديمة من أفراد شمال أوراسيا من العصر الحجري القديم.



ويفتح هذا الاكتشاف المذهل فكرة أن القطع الأثرية الأخرى التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ المصنوعة من الأسنان والعظام هي مصادر غير مستغلة للمواد الوراثية القديمة، يمكنها إخفاء معلومات عن كيفية استخدام أسلافنا للأشياء أو حملها أو ارتدائها في الماضي السحيق؛ حيث أفاد مؤلفو التحليل بالقول «يعيد عملنا تحديد كيفية ربط السجلات الثقافية والجينية بعلم آثار ما قبل التاريخ».



