أبو الغيط يستقبل جعفر الميرغني رئيس تحالف الحرية والتغيير السوداني

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني ورئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استمع إلى شرح من الميرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده والذي يضم أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية حيال الصدام الجاري في السودان.

وأكد الميرغني على دعم الكتلة الديمقراطية الكامل للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتبارها المؤسسة الشرعية للحكم في البلاد، كما أكد الميرغني على أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان.



وأضاف المتحدث أن الميرغني قام بتسليم الأمين العام خطاباً موجهاً من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والذي يطلب من خلاله التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال بين طرفي النزاع برعاية الجامعة العربية، والتحرك الفوري لبدء حوار سوداني سوداني بتسهيل من الجامعة العربية.

كما قدم الميرغني الشكر للأمين العام على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث والتحركات التي قام بها سيادته لتهدئة الأوضاع، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه، أكد أبو الغيط على أن ما تبذله الجامعة العربية من جهود هو أمر طبيعي ازاء أزمة تواجهها دولة عضو، وهو يندرج في صلب المهام التي تضطلع بها الجامعة للسعي الى الحفاظ على الاستقرار في دولها الأعضاء، كما أكد مجدداً على أهمية الوقف الفوري للقتال حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.